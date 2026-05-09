Süper Lig’de sezonun kapanış haftalarına girilirken, Beşiktaş ile Trabzonspor dev maçta karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, kupa elenmesinin ardından oyuncularını derbiye motive etmeye çalıştıklarını belirtirken, iki takımın da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacağını söyledi.

Süper Lig'i dördüncü bitirmesi kesinleşen Beşiktaş, ligi büyük ölçüde üçüncü sırada tamamlayacak olan Trabzonspor ile dev maçta kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı. Bordo mavili takım, ligde 32 hafta sonunda 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Mücadele öncesi takımların 11'leri belli oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dev derbi öncesinde açıklamalarda bulundu.

"MORAL VERMEYE ÇALIŞTIK"

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmesi hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Son maç oyuncuların da, bizim de motivasyonumuzu bozdu" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam derbi maçı için ise "Son iç saha maçı bu sezon. Kazanmak istiyoruz. 3-4 gün hazırlık dönemi oldu, moral vermeye çalıştık. Beşiktaş - Trabzonspor maçları zevkli güzel olmuştur hep, umarım bugün de öyle olur." sözlerini sarf etti.

