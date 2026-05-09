Süper Lig'de lider Galatasaray'a konuk olan Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Dario Saric, gözyaşlarını tutamadı. Akdeniz ekibinde sakatlanan Doğukan Sinik de devam edemezken ilk devrede zorunlu iki değişiklik yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor, şampiyonluk maçında lider Galatasaray'a konuk oldu.

SAKATLIK SONRASI DEVAM EDEMEDİ

Rams Park'ta müsabakaya ilk 11'de başlayan Antalyasporlu Saric, ilk devrede geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Müsabakanın 22. dakikasında Yunus Akgün ile giriştiği ikili mücadele sonrasında yer kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, önce kendini denedi, ardından değişiklik işareti yaptı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmaya devam edemeyen Saric, yerini Ramzi Safuri'ye bırakırken duygusal anlar yaşadı. Oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasını yolunu tutan Boşnak oyuncu, gözyaşlarını tutamadı.

Antalyaspor'da müsabakanın 27. dakikasında sakatlanan Doğukan Sinik de oyuna devam edemedi. Doğukan'ın yerine Van de Streek oyuna dahil oldu.

