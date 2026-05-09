Galatasaray'ın Süper Lig'de Antalyaspor'u ağırlayacağı şampiyonluk mücadelesini izlemek için İstanbul'a gelen Dries Mertens'in, gelecek sezon sarı kırmızılı takımın teknik kadrosunda yer alabileceği ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı takımdan geçtiğimiz sezon ayrılan ve ailesiyle birlikte Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesini tribünden izleyecek olan Dries Mertens ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TEKNİK KADROYA YER ALABİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre; emekli olduktan sonra bir senedir dinlenen Belçikalı isim, Galatasaray'da teknik heyette ya da profesyonel kadroda görev alabilir. Haberde, Mertens'in isminin yeni sezon planlamasında geçmeye başladığı aktarıldı.

GALATASARAY'DA KUPALAR KAZANDI

Galatasaray'a Napoli'den transfer olan Dries Mertens, 136 maça çıkarken 25 gol ve 44 asist kaydetti. Belçikalı eski futbolcu Galatasaray'da Süper Lig (3), Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı. Mertens kariyerinde PSV, Utrecht, Gent, AGOVV ve Eendracht Aalst formalarını da giymişti.

