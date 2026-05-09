Galatasaray'da 1966-2000 yılları arasında art arda 4 şampiyonluk kazanarak tarihe geçen Fatih Terim, "Daha önce öğrencim olan Okan (Buruk), şimdi Okan Hoca olarak 4'üncü yıldızını almak üzere. Kendisini çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Sarı-kırmızılı kulübün efsanelerinden Terim, şampiyon olmaları halinde Antalyaspor maçından sonra Başkan Dursun Özbek ve meslektaşı Buruk'u arayacağını söyledi.

İngiltere Championship play-off yarı final ilk ayağında oynanan Hull City-Milwall karşılaşmasını izleyen Fatih Terim, 0-0 sonuçlanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, en son Suudi Arasbistan'ın Al-Shabab takımını çalıştırdı.

"KALBİM GALATASARAY'LA BERABER"

Galatasaray'ın Süper Lig'de Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 4'üncü şampiyonluğunu kazanacak olmasıyla ilgili deneyimli teknik adam, "Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i ve sevgili meslektaşım Okan Buruk'u da arayacağım. Okan, çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak ve yaşatmak üzere. Önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber" dedi.

Terim, Süper Lig'de son şampiyonluğuunu 2019 yılında yaşadı.

"REKORLARI KIRILMAK İÇİN VARDIR"

1996-2000 arasında kendi dönemindeki üst üste 4 şampiyonluk rekorunun tekrarlanma ihtimaliyle ilgili Terim, "Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olunuyor" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'da 3 şampiyonluk, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazandı.

"OKAN'I ÇOK BAŞARILI BULUYORUM"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un başarısına değinen Fatih Terim, "Daha önce öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4'üncü şampiyonluğunu almak üzere. Kendisini çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım, nasipse yine maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi bugün bitirecekler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır, hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir" şeklinde görüş belirtti.

