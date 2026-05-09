Delikanlı dizisi final mi yapıyor, neden?
Show TV ekranlarında yayınlanan Delikanlı dizisiyle ilgili final iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın yer aldığı yapım için alınan karar sonrası izleyiciler, “Delikanlı dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu?” araştırılıyor.
2026 sezonunun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen Delikanlı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon bütçesiyle öne çıkmıştı. Ancak son günlerde dizinin final yapıp yapmayacağı gündeme geldi.
DELİKANLI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Show TV’de pazartesi akşamları yayınlanan Delikanlı dizisi için final kararı alındığı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre dizi, 7. bölümüyle ekranlara veda edecek. Yapım ekibinin şu sıralar 6. bölüm çekimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Dizinin yönetmen koltuğunda oturan Zeynep Günay’ın da 5. bölüm itibarıyla projeden ayrılmıştı. Yönetmen değişikliğinin ardından final kararının netleşmesi, sosyal medyada dizinin geleceğine yönelik tartışmaları artırdı. Özellikle kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi oluşturan yapımın neden erken final yaptığı merak konusu oldu.
DELİKANLI DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Sezonun en yüksek bütçeli projelerinden biri olarak gösterilen Delikanlı dizisinin aklaşık 32 milyon TL’lik prodüksiyon maliyetine sahip olduğu belirtiliyor. Buna rağmen dizi, izlenme oranlarında beklenen seviyeye ulaşamadı. Final kararının arkasında reyting performansı gösteriliyor.
DELİKANLI DİZİSİ OYUNCULARI
Mert Ramazan Demir - Yusuf
Melis Sezen - Hazan
Salih Bademci - Sarp Aydemir
Mina Demirtaş - Dila Aydemir
Onur Ünsal - Kamer
Fırat Altunmeşe - Saffet
Tuana Naz Tiryaki - Elif
Asena Girişken - Arzu
Devrim Yakut
Mine Teber