Aras Bulut İynemli, dijital platform için hazırlanan yeni projesiyle adından söz ettirdi. Başarılı oyuncunun, Netflix için çekilecek olan Ay Yapım imzalı “Eve Giden Yol” dizisinde başrolü üstleneceği ortaya çıktı. Dizinin hazırlık sürecinin başladığı öğrenilirken, İynemli’nin partneri de belli oldu.

Son olarak Çukur, Çarpışma ve Deha gibi dikkat çeken projelerde performansıyla adından söz ettiren Aras Bulut İynemli’nin yeni dizide “Kemal” karakterine hayat vereceği açıklandı.

“EVE GİDEN YOL” KONUSU

İki çocuk babası olan Kemal’in hikayesi, ailesiyle çıktığı bir yolculuk sırasında yaşanan beklenmedik bir trafik kazasının ardından bambaşka bir noktaya evrilecek. Dizide yaşanan kazanın ardından ortaya çıkan sırlar, karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmesine neden olacak.

Aras Bulut İynemli’den çok konuşulacak dönüş! Yeni dizisi belli oldu

PARTNERİ NİLPERİ ŞAHİNKAYA OLDU

Kadrosu şekillenmeye devam eden yapımın kadın başrol oyuncusu da netlik kazandı. Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, dizide “Şebnem” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Şahinkaya, hikayede Kemal’in eşi olarak önemli bir role sahip olacak. Böylece Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya, yıllar sonra yeniden aynı projede buluşmuş olacak. İkili daha önce, bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti.

Dram ve gizem türlerini bir araya getirecek olan “Eve Giden Yol”, yalnızca bir trafik kazasının ardından gelişen olayları değil, kazaya karışan kişilerin derin ve sarsıcı hayat hikayelerini de ekrana taşıyacak.

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosuyla şimdiden merak uyandıran dizinin, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası