Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2026 bahar dönemi final sınavları öncesinde sınav takvimi ve sonuç tarihine odaklandı. AÖF dönem sonu sınavlarının ardından gözler sonuç ekranı ve değerlendirme sürecine çevrilecek.

2026 AÖF bahar dönemi final sınavları için geri sayım sürerken, binlerce öğrenci sınav saatleri, oturum detayları ve sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav uygulama esaslarıyla birlikte adayların sınav giriş belgeleri ve sınav merkezi bilgileri de erişime açıldı.

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek 2026 bahar dönemi final sınavlarının ardından öğrenciler sonuç tarihine odaklanacak. Üniversite tarafından sonuç tarihiyle ilgili resmi tarih açıklaması yapılmasa da önceki sınav dönemleri dikkate alındığında sonuçların sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 10 ila 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi’nin resmi öğrenci sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte “aosogrenci.anadolu.edu.tr” adresinden görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında ders bazlı puanlar, başarı durumu ve dönem ortalamaları yer alacak.

2026 AÖF DÖNEM SONU SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Üniversite tarafından paylaşılan bilgilere göre sabah oturumları saat 09.30’da, öğleden sonraki oturumlar ise saat 14.00’te başlayacak. Öğrencilerin sınav saatinden en az bir saat önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.

