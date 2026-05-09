NBA Batı Konferansı yarı final serisi 3'üncü maçında San Antonio Spurs, deplasmanda Minnesoto Timberwolves'u 115-108 yendi. Spurs, Timberwolves'a karşı evinde oynadığı ilk maçı kaybettikten sonra üst üste 2 galibiyet alarak seride durumu 2-1'e getirdi.

Victor Wembanyama, 39 sayı ve 15 ribauntla Spurs'a liderlik ederken; De'Aaron Fox 17 sayı, Stephon Castle ise 13 sayı ve 12 asist üretti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 32 sayı ve 14 ribaunt, Naz Reid ise 18 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı.

KNICKS SERİDE 3-0 ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı yarı final serisinde Philadelphia 76ers'ı deplasmanda 108-94 yenen New York Knicks, seride 3-0 üstünlük sağladı. Serinin 4'üncü maçı da Philadelphia'da oynanacak.

Knicks'te Jalen Brunson, 33 sayıyla en skorer isim olurken; Mikal Bridges, 23 sayı attı. 76ers'ta ise Kelly Oubre, 22 sayı ile oynarken; milli basketbolcu Adem Bona, 1 dakika 38 saniye süre aldığı karşılaşmada sayı katkısı veremedi.

