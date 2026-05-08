Thunder, Lakers'ı 18 sayı farkla devirdi: Yarı final serisi 2-0'a geldi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Los Angeles Lakers'ı 125-107'lik skorla mağlup ederek, seriyi 2-0 yaptı.
NBA Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 125-107 yendi.
Thunder'da Chet Holmgren ve Shai Gilgeous-Alexander, 22'şer sayıyla takımını galibiyete taşıdı. Ajay Mitchell 20 sayıyla oynarken, Jared McCain 18 sayıyla maçı tamamladı.
Lakers'da Austin Reaves, 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; LeBron James, 23 sayı kaydetti.
PISTONS SERİYİ 2-0 YAPTI
Little Caesars Arena'da oynanan Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers'ı ağırlayan Detroit Pistons karşılaşmayı 107-97 kazandı.
Pistons'da Cade Cunningham 25 sayı, 10 asistle double-double yaparken; Tobias Harris 21 ve Duncan Robinson, 17 sayıyla maçı tamamladı.
Cavaliers'da Donovan Mitchell, 31 sayıyla maçın en skoreri olurken; Jarrett Allen, 22 sayı üretti.