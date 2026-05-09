GR Yaris Türkiye'ye geliyor: Rallilerden yollara
Toyota, Türkiye ürün gamına performans odaklı güçlü bir model ekliyor. GR Yaris, 2026 son çeyreğinde sınırlı adetle Türkiye’de satışa sunulacak.
Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde edilen bilgi birikimini doğrudan yollara taşıyan GR Yaris, güçlü motoru ve gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.
GR Yaris, klasik bir geliştirme sürecinden farklı şekilde üretildi. Toyota, modelin sınırlarını rallilerde zorladı ve aracı sıfırdan geliştirdi. GR Yaris’in geliştirilme sürecinde ralli pilotları ve profesyonel sürücüler aktif rol aldı. Her detay daha fazla yol tutuş, daha yüksek denge ve maksimum sürüş hissi için yeniden tasarlandı.
GR Yaris’in kaputunun altında yer alan 1.6 litrelik turbo beslemeli motor, 280 HP güç ve 345 Nm tork üretiyor. Bunun yanında 6 ileri manuel seçeneği de sürüş tutkunları için ayrı bir deneyim sunuyor.
GR-FOUR dört tekerlekten çekiş sistemiyle gücü ihtiyaç anında anlık olarak aktararak, en zorlu koşullarda bile maksimum yol tutuş ve denge sunuyor. Profesyonel pilotların ve yarış ekiplerinin geri bildirimleriyle geliştirilen bu özel versiyon, aerodinamik performansı ve soğutma verimliliğini artıran birçok yeni parçayla öne çıkıyor.
GR Yaris’te büyük hava kanallı yeni kaput, ön spoyler, ayarlanabilir büyük arka spoyler, geliştirilmiş taban hava yönlendirmeleri ve yeni hava kanalları gibi aerodinamik bileşenler yer alıyor.
TOYOTA GAZOO Racing tarafından geliştirilen özel paket, motor sporlarından elde edilen mühendislik deneyimini yollara taşıyor. 2020 yılında tanıtıldığından bu yana GR Yaris, dünya genelinde 40 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaştı.