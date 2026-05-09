İstanbul Kağıthane'de Rüzgar E. boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'yi silahla yaralayıp baldızını ve kayınvalidesini darbetti. Çıkan kavgada damat, kayınvalide tarafından öldürülürken adli kontrolle serbest bırakılan kadın mahallesinde alkışlarla karşılandı. Bitkin olduğu görülen kadın "Yapmasaydım hepimizi öldürecekti" dedi.

Geçtiğimiz gün İstanbul Kağıthane'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar E. (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin (26) evine gelmiş ve taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyümüştü. Rüzgar E.’nin, yanındaki ruhsatsız tabancayla ateş etmesi sonucu eşi Nurşin E. yaralanmıştı.

DAMADINI ÖLDÜRDÜ

Damat, evdeki baldızını ve kayınvalidesini de feci şekilde darbederken mutfaktan aldığı bıçakla damadına müdahale eden kayınvalide Delal A., Rüzgar E.’i göğsünden bıçaklamış ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan damat hayatını kaybetmişti.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delal A., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının bir araçla mahallesine geldiği anlar ise kameralara yansıdı. Mahale sakinlerinin kadını alkışladığı, "Senin yerinde kim olsa aynısını yapardı abla, dik dur" dediği duyuluyor. Yüzü gözü yara bere içindeki kadınsa; "Yapmasaydım hepimizi öldürecekti" diyor.

Damadını öldüren kayınvalideye alkışlı karşılama: Yapmasaydım hepimizi...

CANİ DAMADIN, EŞİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay öncesi Rüzgar E.’nin boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E. ile cep telefonuyla görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve kızı ile konuşan Rüzgar E.’nin, "Annen sana kurban olsun annen gözyaşına kurban olsun. Annene söyle aklını başına alsın. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak. Psikoloji mi kalır o çocukta? İki ay sonra o çocuğun annesi de olmayacak babası da olmayacak. Sence bu saatten sonra psikoloji önemli mi? Sence ben sözümden geri döner miyim? O çocuk yetimhanede büyüyecek diyorum sana" dediği anlar yer aldı.

Ayrıca, Rüzgar E. eşine silah fotoğrafı attığı da öğrenildi.

