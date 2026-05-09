Opel, sınıfının en çok tercih edilen modellerinden Astra’nın yenilenen versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. Peki dizel motor seçeneğiyle gelen Opel Astra’nın fiyatı ve özellikleri neler?

Alman otomotiv üreticisi Opel, kompakt sınıftaki güçlü temsilcisi Astra’nın yenilenen versiyonunu lansmana özel 2.290.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu.

Modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve artırılmış konfor özellikleriyle dikkat çeken Yeni Opel Astra, ilk etapta 130 HP gücündeki 1.5 litrelik dizel motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Rüsselsheim’da tasarlanıp geliştirilen ve üretilen model, keskinleşen tasarım hatları, aydınlatmalı Opel Şimşek logosu ve Opel Vizor tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yenilenen Opel Astra dizel motorla Türkiye’de

AYDINLATMALI ŞİMŞEK LOGOSU

Yeni Astra’nın ön yüzünde yer alan aydınlatmalı Opel Şimşek logosu, keskin ve modern bir tasarım sunarken, yeni Slim LED farlar ile LED arka aydınlatmalar bu modern görünümü tamamlıyor.

Yenilenen tampon, siyah detaylar ve 17 inç alaşımlı jantlar, opsiyonel siyah tavan ve panoramik açılabilir cam tavan gibi detaylar tasarımı zenginleştiriyor.

Yeni Opel Astra’nın iç mekanında GS donanım seviyesiyle birlikte gelen Pure Panel Pro 10 inç dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı yer alıyor. Araçta kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuluyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK DONANIMI

Yeni Astra’da adaptif hız sabitleyici, aktif acil frenleme sistemi, şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, ayrıca gelişmiş trafik işareti tespit sistemi, hız adaptasyonu ve ikincil çarpışma freni gibi özellikler aktif güvenliği destekliyor. 180 derece geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, far ve yağmur sensörleri, uzun far asistanı sürüş konforunu artırıyor.

1.5 LİTRELİK DİZEL MOTOR

Yeni Opel Astra Türkiye pazarında ilk etapta 1.5 litrelik dizel motor ile satışa sunuyor. 96 kW (130 HP) güç üreten motor, 8 ileri tam otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. Model 0’dan 100’e 10,6 saniyede ulaşırken, maksimum 209 km/sa hıza çıkabiliyor. WLTP normlarına göre 100 kilometrede 4,9 - 5,1 litre karma yakıt tüketimi sunuyor.

