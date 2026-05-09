ICA Events tarafından düzenlenen ve bu yıl 48’incisi gerçekleştirilen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, yapı ve inşaat sektörünün başta Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika olmak üzere geniş bir coğrafyadan gelen alıcılarını İstanbul’da buluşturdu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dört gün boyunca düzenlenen fuar, 126 ülkeden 43 bin 786 ziyaretçiyi ağırlarken, 78 ülkeden 504 satın almacıyı bir araya getirerek sektör için önemli bir katma değer oluşturdu.

İlk yılından bu yana yapı ve inşaat sektörünün kurumsallaşması, üretim çeşitliliğinin artması ve uluslararası ticari iş birliklerinin gelişmesinde öncü rol üstlenen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un 48’inci edisyonu sona erdi.

Dört gün boyunca yapı ve inşaat sektörünün yerel ve küreseldeki öncü paydaşlarını bir araya getiren fuar, sektörel iş birliğini güçlü kılmak adına Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) iş birliğiyle “Avrasya Hırdavat – Hırdavat Özel Bölümü”nü, İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) ortaklığıyla ise “İskele – Kalıp Özel Bölümü”nü profesyonellerle buluşturdu. 32 ülkeden 431 katılımcı 732 markanın yer aldığı fuar, oluşturduğu ticaret bağlantıları ile sektörün dünyaya açılan kapısı oldu.

“DEĞİŞEN, DÖNÜŞEN VE YENİLİKLERE ADAPTE OLAN FUARIMIZIN SORUMLULUĞU HER YIL DAHA DA BÜYÜYOR”

Fuarın yarım asra yaklaşan yolculuğunun gelecek vizyonuyla bu yıl da güçlü bir ağ oluşturduğu söyleyen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul Direktörü Banu Keskin, “Türkiye’deki yapı ve inşaat sektörüne yön veren, yeniliklerle buluşturan fuarın bu yılki edisyonunu başarıyla noktaladık. Değişen, dönüşen ve yeniliklere adapte olan fuarımızın sorumluluğu her yıl daha da büyüyor. Bu sayede gelişiyor ve tüm katılımcılarımız için değer oluşturan bir platform hazırlıyoruz. Bu kapsamda bu yılki fuarımızda 126 ülkeden 43 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık. Bunun yüzde 11’ine denk gelen 4 bin 816’sını da uluslararası ziyaretçilerimiz oluşturdu. 78 ülkeden 504 satın almacının yanı sıra 32 ülkeden 431 katılımcı ve 732 markayı ağırlamak bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bunun yanında Yapı Arena Etkinlik sahnemizde bu yıl 55 uzman konuşmacı, 27 tematik etkinlik, 35 sektörel iş birliği ile güçlü bir konferans programı sunduk. Fuarımızda atılan imzaların ve kurulan iş birliklerinin, önümüzdeki dönemde sektör ihracatına ve ülke ekonomisine çarpan etkisi oluşturacağına inancımız tam. Bir sonraki yılda da büyüyen hedefler ve yeniliklerle fuarımızın çekim noktasını daha da güçlendireceğiz.” dedi.

49. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 27-30 Nisan 2027 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

