Rusya lideri Vladimir Putin’in 9 Mayıs Zafer Günü’nde Kızıl Meydan’da yaptığı konuşmada NATO ülkelerini hedef aldı. Öte yandan Ukrayna’daki savaşın gölgesinde gerçekleşen törenlerde bir ilk yaşandı. Ukrayna saflarında savaşan Kuzey Kore birlikleri, Rus ordusuyla birlikte Kızıl Meydan’da resmi geçiş yaptı.

Rusya’nın Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin 81. yıl dönümü, Ukrayna’daki savaşın gölgesinde ve alışılmışın dışındaki "sakin" törenlerle kutlandı.

Putin NATO’yu hedef aldı, Kim Jong-Undan destek geldi: Saldırgan bir güçle karşı karşıyayız

PUTİN: "NATO DESTEKLİ SALDIRGAN BİR GÜÇLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Zafer Günü geçit töreninde bir konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmayı İkinci Dünya Savaşı’ndaki varoluşsal mücadeleyle bir tuttu. Putin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kutsal bayramımızı kutlarken, Rus askerlerinin bugün tüm NATO bloku tarafından silahlandırılan ve desteklenen 'saldırgan bir güç'le karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Zafer kazanan nesil, bugün özel askeri operasyon görevlerini yerine getiren askerlerimize ilham veriyor. Sovyet halkı nasıl Nazizm’i yenerek dünyayı kurtardıysa, bugün de vatanımızın geleceği için aynı metanetle mücadele ediyoruz. Düşman her türlü söylentiyi yayıyor ancak Rus karakteri ve ruh gücü tüm bu planları boşa çıkaracaktır."

KİM JONG-UN: "EN YÜKSEK ÖNCELİĞİMİZ RUSYA İLE ORTAKLIK"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Putin’e gönderdiği tebrik mesajında, iki ülke arasında Aralık 2024’te yürürlüğe giren kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına olan bağlılığını yineledi. Kim, mesajında stratejik iş birliğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Kardeş Rus halkına yürüdükleri yolda zafer diliyorum. İki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa 'en yüksek önceliği' vermeye devam edeceğiz. Ülkelerimiz arasındaki anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki kararlılığımızı yineliyorum; Pyongyang yönetimi her zaman sizin ve Rus halkının yanındadır. Birlikte bağımsızlık, barış ve refah dolu yeni bir tarih yazdığımız gerçeğinden büyük memnuniyet duyuyorum."

KIZIL MEYDAN’DA KUZEY KORE BİRLİKLERİ

Bu yılki törenlerde bir ilk yaşandı; Ukrayna’nın Kursk bölgesinde Rus saflarında savaşan Kuzey Kore birlikleri Kızıl Meydan’da resmi geçiş yaptı. Ukrayna’dan gelebilecek muhtemel İHA saldırılarına karşı ağır askeri teçhizat meydanda sergilenmezken, nükleer denizaltılar ve füze sistemleri dev ekranlar aracılığıyla dijital olarak gösterildi.

Eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümünde düzenlenen askeri geçit töreni, "Su-30", "MiG-29" ve "Su-25" tipi savaş uçaklarının Kızıl Meydan üzerinde uçuş yapmasıyla sona erdi.

