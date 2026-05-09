İstanbul Fatih'te trafikte başka bir aracı ısrarla takip ederek sürücüsüyle tartışma çıkaran ve o anları sosyal medyada büyük tepki toplayan trafik magandasına ceza yağdı. Tepki çeken görüntüler üzerine sanal devriye çalışmalarıyla harekete geçen emniyet güçlerinin kısa sürede kimliğini tespit ettiği M.Y. isimli sürücüye tam 180 bin lira idari para cezası kesildi. Şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konulup aracı aynı süreyle trafikten men edilirken, saldırgan sürücü adli işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.

