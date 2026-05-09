Ankara'nın Haymana ilçesinde yetişen ve dünyada yalnızca bu bölgede görüldüğü belirtilen "Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği" baharın gelişiyle birlikte yeniden açtı.

Endemik türler arasında yer alan çiçek, doğada oluşturduğu görüntüyle dikkat çekti. Kısa süreli çiçeklenme dönemine sahip olan Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, narin yapısı ve dikkat çekici görünümüyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölgenin doğal zenginlikleri arasında gösterilen türün korunması gerektiğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, yalnızca Haymana'da yetişen bitkinin doğal hayat alanlarının korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşları çiçekleri koparmamaları ve çevreye zarar vermemeleri konusunda uyardı. Dünyada sadece Haymana'da açan Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, ilçenin biyolojik çeşitliliği ve doğal mirası açısından önemli türler arasında gösteriliyor.

2022'DE YAYILIŞ GÖSTERDİ

Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği'nin sadece Haymana'da görüldüğünü belirten Haymana Belediyesi basın sorumlusu İhsan Genç, "Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, isminden de anlaşılacağı üzere gerçekten çok zarif ve narin bir çiçek türü. Türkiye bildiğiniz gibi iklim çeşitliliği dolayısıyla endemik bitkiler açısından gerçekten çok zengin bir ülke. Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği'nin de bilimsel adı 1989 yıllarında ‘Ornithogalum demirizianum' olarak geçen endemik bir tür olarak keşfedildi. 2022 yılında özellikle Haymana ilçemizin Sındıran Mahallesinde kaya mezarlarının olduğu yerde yayılış gösteriyor. Tohumun üretilmesi ve çoğaltılması ile ilgili şu anda çalışmalar devam etmekte. Bu bitkinin en önemli özelliği ya da endemik kalan özelliği sadece bulunduğu coğrafyada yetişebilmesi. Dağlık alanlarda, kayalıkların gölgelik kısımlarında, biraz daha yosun tutmuş kayaların bulunduğu yamaçlarda yetişen biraz daha nispeten ılıman bir hava isteyen, yüksek bir hava isteyen bir bitki. Dolayısıyla şu anda başka bir yerde yetiştirilemiyor. Sadece Haymana'da Sındıran mahallesinde yaygınlaşmış bir tür" diye konuştu.

'ZARİF TÜKRÜK OTU' OLARAK BİLİNİYOR

Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği'nin adı vesilesiyle bilimsel olarak kaynaklara geçebilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Genç, "Çiçeğin adı ‘Zarif Tükrük otu' olarak aslında bilimsel literatüre geçiyor. Tükrük otu ismi insanlara biraz itici geldiği için sonradan bilim literatüre Haymana Zarif Akyıldızı olarak geçmesi için şu anda yoğun bir gayret var. Şu anda aslında tam da olgunlaşma aşamasına denk geldik. Mayıs ayının başlarındayız. Mayıs ayının sonuna kadar büyüyor. Nisan ve mayıs aylarında bu bitki türü daha çok kendini gösteriyor ve kendini sergiliyor diyebiliriz. Nisan ve mayıs aylarından sonra haziran ve temmuz aylarında da tohumlanma sürecine giriyor. Tohumu da o dönemlerde alınabiliyor" şeklinde konuştu.

Bu çiçeğin sadece Haymana'da yetişmesinden dolayı yetkililerden bu türü koruma altına almalarını istediklerini vurgulayan Genç, "Yetkililerden özellikle bu türün koruma altına alınmasını, bu bölgenin koruma altına alınmasını talep etmekteyiz. Çünkü bu tür endemik bir tür ve gerçekten zarif ve narin bir tür. Görülmesi gereken bir tür, korunma altına alınması gereken bir tür. Dolayısıyla yetkililerden özellikle bu bölgenin hem evcil hayvanlar hem insanlar tarafından zarar görmemesi için koruma altına alınmasında çok büyük fayda olduğunu düşünmekteyim" dedi.

