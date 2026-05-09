Kaydet

İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan bir vatandaşın cep telefonunu el çabukluğuyla çalan biri kadın iki yankesici, polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalandı. 19 Mayıs Mahallesi'ndeki AVM'de meydana gelen hırsızlık olayının ardından harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin izini sürerek ikiliyi kısa sürede Esenler'de kıskıvrak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılan yankesiciler, tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası