Uzak Şehir dizisinde sezon finali öncesi yaşanacak ayrılık iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Dizide Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya’nın yeni sezonda projede yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 63. bölümde sezon finali yapacağı öne sürülürken, oyuncu kadrosunda da değişiklik yaşanacağı iddia edildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Alper Çankaya’nın sezon sonunda diziye veda edeceği konuşuluyor.

UZAK ŞEHİR'İN ŞAHİN'İ ALPER ÇANKAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sezon boyunca dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Şahin Albora için ayrılık iddiaları gündeme geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Alper Çankaya’nın sezon sonunda projeden ayrılması bekleniyor. Dizinin son olarak 60. bölümü ekranlara gelirken, 63. bölümde sezon finali yapacağı belirtildi. İzleyiciler ise Şahin karakterinin hikayesinin nasıl sona ereceğini merak ediyor.

Uzak Şehirin Şahini Alper Çankaya diziden ayrılıyor mu, neden?

ALPER ÇANKAYA NEDEN DİZİDEN AYRILIYOR?

Kulis bilgilerine göre Alper Çankaya’nın ayrılık kararının kendi isteğiyle olduğu öne sürüldü. Ancak oyuncudan ya da yapım ekibinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan sezon finaliyle birlikte dizide başka oyuncu ayrılıklarının da yaşanabileceği iddia ediliyor. Yeni sezon öncesinde hikayede bazı değişikliklere gidilmesi bekleniyor.

