Uzak Şehir dizisinin her bölümü izleyiciler tarafından merakla beklenirken, yapımla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin sezon finali oyuncuları belli olurken, diziye veda edecek iki oyuncu da netleşti.

Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun’un yer aldığı Uzak Şehir, Kanada’dan Mardin’e gelen Alya’nın yaşam mücadelesini ve bölgede yaşadığı zorlu süreçleri konu alıyor. Dram ve aile temasıyla dikkat çeken dizi, her hafta izleyicileri ekran başına toplamayı sürdürüyor.

63. BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPACAK

Dizinin sezon finaline ilişkin kulis bilgileri de netleşmeye başladı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; geçtiğimiz pazartesi günü 60. bölümü yayınlanan “Uzak Şehir”in, planlamada bir değişiklik yaşanmaması halinde 63. bölümle sezon arası vereceği öğrenildi. Böylece dizinin, üç bölüm daha yayınlandıktan sonra ikinci sezonunu tamamlaması bekleniyor.

Bayram haftasında yayın akışında değişiklik yapılmaması durumunda, dizinin sezon finalinin 25 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelmesi öngörülüyor. Yapım ekibinin yeni sezon hazırlıkları için yaz döneminde çalışmalara başlayacağı ifade ediliyor.

ALPER ÇANKAYA (ŞAHİN ALABORA) GİDİYOR

Öte yandan dizide sezon sonunda bazı oyuncu ayrılıklarının da yaşanacağı konuşuluyor. Ayrılması beklenen isimlerin başında, dizide Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya geliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Çankaya’nın, herhangi bir değişiklik olmaması halinde kendi talebi doğrultusunda projeye veda edeceği de gelen bilgiler aradında.

BURÇ KÜMBETLİOĞLU DA AYRILIYOR

Dizide ayrıca Burç Kümbetlioğlu dışında başka oyuncuların da sezon finali sürecinde ekibe veda edebileceği iddia edildi. Yapımdaki diğer ayrılıkların ise final bölümü sonrasında netlik kazanmasının beklendiği öğrenildi.

