Antalya'da Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu 40 metrelik falezlerden düşen 29 yaşındaki ABD uyruklu turist Zacharia Hussein Diriye hayatını kaybetti.

Saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi'ndeki Düden Şelalesi'nde Zacharia Hussein Diriye (29) isimli turist, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 40 metrelik falezlerden denize düştü.

Antalya'da ABD'li turistin feci sonu! 40 metrelik falezlerden düştü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, su üzerinde hareketsiz duran Diriye'yi Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Burada hazır bulunan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Düden Şelalesi kısmında polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise Diriye'ye ait kıyafetler, cüzdan ve telefonunu buldu.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Zacharia Hussein Diriye'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

