Çin istihbaratının, düşük maaşlı Kongre asistanlarını hedef almak için WhatsApp profillerinden paravan şirketlere kadar birçok yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Kendini “muhalif” gibi göstermek için profilinde Xi Jinping karşıtı semboller kullanan “Chris Chen” adlı kişinin, ABD’nin Venezuela ve nadir element planlarına ilişkin bilgi almak için 10 bin dolarlık teklif sunduğu, ancak çalışanların durumu yetkililere bildirmesiyle operasyonun deşifre edildiği açıklandı.

ABD Temsilciler Meclisi Çin Özel Komitesi, Washington’un en korunaklı iktidar koridorlarında adeta bir casusluk filmini aratmayacak bir operasyonu gün yüzüne çıkardı.

Kendisini "Chris Chen" olarak tanıtan gizemli bir adamın, Çin’e yönelik hassas politikalar üzerinde çalışan bir kongre asistanına ulaştığı ve bilgi karşılığında "hızlı para" teklif ettiği ortaya çıktı.

Profil resmindeki tuzak! Çinli casuslar ABD Kongresi’nin zayıf karnını gözüne kestirdi

"SADECE İKİ HAFTADA BİR TELEFONLA KONUŞALIM": 10 BİN DOLARLIK TEKLİF

Olay, bu kış aylarında Chris Chen’in Temsilciler Meclisi’ndeki bir personele ulaşmasıyla başladı. Chen, kendisini Hong Kong merkezli "NimbusHub Strategic Consulting" adlı bir şirketin danışmanı olarak tanıttı. Teklifi oldukça basitti. Personel, iki haftada bir telefon görüşmelerine katılacak, komitenin çalışmaları ve ABD’nin Çin politikası hakkında "stratejik içgörüler" paylaşacaktı.

Chen, Mart sonuna kadar sürecek üç aylık bir "deneme süresi" için 10 bin dolar ödeme vaat etti ve ciddiyetini kanıtlamak için 2 bin doları peşin göndermeyi teklif etti.

"WİNNİE-THE-POOH" PROFİL RESMİNİN ARKASINDAKİ GİZEM

Şüpheli teklifi alan asistan, durumu hemen amirlerine bildirdi.

Komitenin yaptığı hızlı araştırma, NimbusHub’ın profesyonel görünümlü ancak içi boş bir paravan şirket olduğunu ortaya çıkardı. Şirketin web sitesi Latince dolgu metinleriyle doluydu ve Hong Kong’daki adresinde böyle bir işletme bulunmuyordu. Daha da ilginç olanı, Chen’in WhatsApp profil resminde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e yönelik alaycı bir sembol olan "Winnie-the-Pooh" oyuncağının bulunmasıydı.

New York Times’a konuşan uzmanlara göre hedef alınan kişiye "muhalif iş insanı" imajı verilerek güven kazanılması amaçlanan ince bir psikolojik taktik uygulanıyor.

VENEZUELA PLANLARI VE NADİR ELEMENTLER MASADA

Chen’in ilgi alanları, Çin istihbaratının öncelikleriyle birebir örtüşüyordu. Özellikle Ocak ayında ABD ordusunun Karakas’ta gerçekleştirdiği ve Maduro’yu hedef alan operasyonun ardından, Trump yönetiminin Venezuela’daki petrol ve enerji planları hakkında detaylı sorular sordu. Ayrıca, ABD’nin Çin’in nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolüne karşı bir "B planı" olup olmadığını öğrenmek için asistanı sıkıştırdı.

Casus olduğu değerlendirilen Chen’in, asistanın "en üstteki patron" olan milletvekiliyle yakınlığını öğrendiğindeki "Vay canına" tepkisi, kayıtlardaki en çarpıcı anlardan biri olarak kayda geçti.

TRUMP VE Xİ ZİRVESİ ÖNCESİ CASUSLUK SAVAŞLARI KIZIŞIYOR

FBI, Çinli hackerların hassas gözetleme ağlarına sızdığını belirtirken, CIA de sosyal medya üzerinden Çince videolar yayınlayarak Çin ordusundan muhbir devşirmeye çalışıyor.

Washington’daki Çin Büyükelçiliği ise iddiaları "gerçek temeli olmayan yanlış anlatılar" olarak nitelendirerek reddetmeye devam ediyor.

DÜŞÜK MAAŞLI GENÇ ASİSTANLAR: PEKİN’İN KOLAY HEDEFLERİ

Savunma uzmanları, Kongre asistanlarının stratejik bilgilere erişmelerine rağmen Washington standartlarına göre düşük maaş almalarının, onları yabancı istihbarat servisleri için "kolay hedef" haline getirdiğini açıkladı. Temsilciler Meclisi Çin Komitesi Başkanı John Moolenaar ise Çin’in personeli masum görünen sorularla aktif şekilde hedef aldığını, ancak çalışanların durumu bildirmesinin operasyonu boşa çıkardığını söyledi.

