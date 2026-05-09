Gaziantep’te konuşmak için çağırıldığı komşusu tarafından bıçaklanan 21 yaşındaki Muhammet Furkan Ağtaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki katil zanlısı S.B. polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

İddiaya göre, 21 yaşındaki Muhammet Furkan Ağtaş, konuşmak için kendisini çağıran S.B. (17) isimli komşusu olan şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrası Muhammet Furkan Ağtaş bacağından ağır yaralanırken saldırgan ile yanındaki şahıslar ise olay yerinden kaçtı.

Gaziantep’te kanlı buluşma: Konuşma bahanesiyle çağırıp öldürdü

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağtaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı S.B. isimli şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Katil zanlısının işlemleri ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

