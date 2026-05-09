Süper Lig'de düğüm çözülüyor: MHK, VAR hakemlerini açıkladı
Süper Lig'in 33'üncü haftasında tüm maçlar bugün saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), kritik müsabakaların VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'larını (Video Yardımcı Hakem Asistanı) belirledi.
Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında; şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi için kritik öneme sahip karşılaşmaların VAR ve AVAR'ları belli oldu.
Hepsi saat 20.00'de başlayacak 9 maçın AVAR ve AVAR'ları şöyle:
Galatasaray-Antalyaspor: VAR Özer Özden, AVAR Mehmet Salih Mazlum
Konyaspor-Fenerbahçe: VAR Sarper Barış Saka, AVAR Samet Çiçek
Beşiktaş-Trabzonspor: VAR Erkan Engin, AVAR Osman Gökhan Bilir, AVAR2 Oğuzhan Aksu
Gençlerbirliği-Kasımpaşa: VAR Eren Özyemişçioğlu, AVAR Hüseyin Aylak
Başakşehir FK-Samsunspor: VAR Özgür Yankaya, AVAR Bülent Birincioğlu
Kocaelispor-Fatih Karagümrük: VAR Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR Sinan Dereci
Göztepe-Gaziantep FK: VAR Turgut Doman, AVAR Onur Öztoprak
Eyüpspor-Rizespor: VAR Davut Dakul Çelik, AVAR Samet Çavuş
Alanyaspor-Kayserispor: VAR Ümit Öztürk, AVAR Ferhan Kestanlıoğlu