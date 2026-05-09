Süper Lig'in 33'üncü haftasında tüm maçlar bugün saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), kritik müsabakaların VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'larını (Video Yardımcı Hakem Asistanı) belirledi.

Hepsi saat 20.00'de başlayacak 9 maçın AVAR ve AVAR'ları şöyle:

Galatasaray-Antalyaspor: VAR Özer Özden, AVAR Mehmet Salih Mazlum

Konyaspor-Fenerbahçe: VAR Sarper Barış Saka, AVAR Samet Çiçek

Beşiktaş-Trabzonspor: VAR Erkan Engin, AVAR Osman Gökhan Bilir, AVAR2 Oğuzhan Aksu

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: VAR Eren Özyemişçioğlu, AVAR Hüseyin Aylak

Başakşehir FK-Samsunspor: VAR Özgür Yankaya, AVAR Bülent Birincioğlu

Kocaelispor-Fatih Karagümrük: VAR Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR Sinan Dereci

Göztepe-Gaziantep FK: VAR Turgut Doman, AVAR Onur Öztoprak

Eyüpspor-Rizespor: VAR Davut Dakul Çelik, AVAR Samet Çavuş

Alanyaspor-Kayserispor: VAR Ümit Öztürk, AVAR Ferhan Kestanlıoğlu

