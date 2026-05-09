Süper Lig’de 33'üncü hafta, düşme hattını doğrudan ilgilendiren 5 kritik karşılaşmaya sahne olacak. Gençlerbirliği-Kasımpaşa, Kocaelispor-Karagümrük ve Kayserspor-Alanyaspor maçları, ligde kalma mücadelesinin sonucunu belirleyebilir.

Trendyol Süper Lig'de 28 puanla 16'ncı sırada bulunan Gençlerbirliği, 4 Mayıs'ta yolların ayrıldığı Volkan Demirel’in yerine ikinci defa göreve getirilen Metin Diyadin ile kalan 2 maçta lige tutunmaya çalışacak. Puan kaybı, Başkent ekibinin işini hayli zora sokacak. 32 puanla 13'üncü sırada olan Kasımpaşa ise kazanıp rahat bir nefes almak istiyor.

Metin Diyadin

AYAĞI KAYAN GİDER!

Son sıradaki Fatih Karagümrük (24 puan), Kocaelispor deplasmanında hayati bir maça çıkacak. Sezon boyunca sadece 6 galibiyet alabilen İstanbul ekibi, bu karşılaşmadan puansız ayrılması hâlinde Süper Lig’e veda edecek.

Fatih Karagümrük, son maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmişti.

6 PUANLIK MAÇ!

Düşme hattında "6 puanlık maç" Alanyaspor (34 puan) ile Kayserispor (27 puan) arasında oynanacak. 17'nci sıradaki Kayserispor, kazanarak rakplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Lider Galatasaray'a konuk olacak Antalyaspor'la (29 puan) birlikte ateş hattının 1 puan üzerinde olan Eyüpspor, 33'üncü hafta mücadelesinde Rizespor'u ağırlayacak.

