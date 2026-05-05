Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 28 puanla düşme potasında yer alan Gençlerbirliği, 1-0'lık Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası Volkan Demirel döneminin sona ermesinin ardından 16 Şubat'ta yolların ayrıldığı Metin Diyadin'le görüşmelere başladı.

Volkan Demirel yönetiminde 9 maça çıkan Gençlerbirliği; 6 yenilgi, 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

METİN DİYADİN TERCİNİN NEDENİ

Sporx'te yer alan habere göre; Diyadin ile anlaşmaya yakın olan Başkent kulübü, resmi açıklamayı kısa sürede yapmayı planlıyor. Daha önce de Gençlerbirliği'nde görev yapan tecrübeli çalıştırıcının, takımın mevcut yapısına hızlı adapte olabileceği belirtildi. Süper Lig'de kalma mücadelesinde risk almak istemeyen yönetimin, bu doğrultuda Metin Diyadin ismi üzerinde karar verdiği ifade edildi.

Metin Diyadin

66 GÜN GÖREVDE KALDI

Gençlerbirliği'nde bu sezon 9 resmi maça çıkan Metin Diyadin, görevde kaldığı 12 Aralık-16 Şubat tarihleri arasında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

