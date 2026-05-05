Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testlerinde esrar, kokain, MDMA ve metamfetamin dahil olmak üzere birden fazla maddeye rastlandığı bildirildi.

Ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen tıbbi incelemelere ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

TUTUKLANMIŞTI

Özgür Gökçe’nin “ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması” kapsamında gözaltına alındığı, ayrıca ayrı bir dosya kapsamında “çocuğun fuhşuna aracılık etme” iddiasıyla tutuklandığı ifade edildi.

TEST SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan analizlerde, kanda esrar ve kokain tespit edildiği, idrarda MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain bulunduğu, saç örneklerinde ise MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain saptandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, ünlü et restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’nin gözaltına alındığı açıklanmıştı. 17 Nisan’da düzenlenen operasyonda toplam 13 şüpheli yakalanırken, bunlardan 7’si tutuklanmış, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devamında, fuhuş faaliyetlerine aracılık ettiği ileri sürülen Nusret Restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe hakkında “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği aktarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Nisan’da yakalanan Gökçe, 27 Nisan’da sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

