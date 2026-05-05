Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde aracıyla seyir halindeyken yol kenarında gördüğü ayı ve yavrusunu cep telefonuyla görüntülemek isteyen bir vatandaş, hayatının şokunu yaşadı. Durumu fark eden ayının bir anda aracın peşinden koşmaya başlamasıyla yaşanan büyük panik ve o korku dolu kovalamaca anları sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan Cide ilçesinde de bir evin yakınına kadar inerek tehlike saçan başka bir ayının görüntüleri, bölgeye kurulan fotokapan tarafından anbean kaydedildi.

