Son maçta lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e mağlup olarak düşme hattına gerileyen Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Başkent ekibindeki ikinci döneminde toplamda 9 maça çıkan 44 yaşındaki teknik adam, 2 galibiyet elde ederken Galatasaray'ı eleyerek takımını kupada yarı finale taşıdı.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Volkan Demirel ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Volkan Demirel, kırmızı kartı basın toplantısında öğrendi

İKİNCİ DEMİREL DÖNEMİNDEKİ İKİ GALİBİYET

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı mağlup etmesiyle ikinci döneminin ilk galibiyetini almıştı.

Demirel yönetiminde ikinci galibiyetini ligdeki Kocaelispor karşılaşmasında elde eden Ankara ekibi, ardından 32. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Volkan Demirel yönetiminde tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Gençlerbirliği; 6 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Gençlerbirliğinde Volkan Demirel depremi: 9 maç sürdü

BAŞKENT EKİBİ 13 YIL SONRA G.SARAY'I İSTANBUL'DA YENDİ

Gençlerbirliği en son en son 2013 yılında İstanbul'da konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 yenmişti. Başkent ekibi, Rams Park'taki 2-0'lık galibiyetle 13 yılın ardından aynı başarıyı gösterdi ve Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırd.

Haberle İlgili Daha Fazlası