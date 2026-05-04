Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'de mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçının ardından hakeme yaptığı itiraz neticesinde kırmızı kart gördü. Kırmızı kartı basın toplantısına çıktığında öğrenen Demirel, flaş röportajda yaptığı açıklamada, bir gollerinin verilmediğini belirterek "İki tane çizgiden top çıktı diyorsunuz ama 1 tanesi net gol. Verilmeyen bir golümüz var. Buna VAR karışıyor mu karışamıyor mu, yan hakem orta sahaya koştu. Bu golü kim vermiyor? sözleriyle tepki gösterdi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

"BU GOLÜ KİM VERMİYOR?"

Hakem Oğuzhan Çakır'ı eleştiren Demirel, "Ne düşünelim... Herkesin izlediği bir maç izledik. İlk yarıda ve ikinci yarıda çok üstündük. Bir tane duran toptan pozisyon verdik. Duran toptan önce faul de yok. Bugün hakem, iki tane çizgiden top çıktı diyorsunuz ama 1 tanesi net gol. Ben kaleci olduğum için anlıyorum, o topa geriden hamle yaparsınız, başka türlü ağlarla buluşur. En azından 1 puan almamız gerekirdi. Kazanacak oyunu oynadık. Rakip kaleci çok iyiydi. 1 tane penaltı kaçırdık. Bunlar futbolun içinde var ama verilmeyen bir golümüz var. Buna VAR karışıyor mu karışamıyor mu, yan hakem orta sahaya koştu. Bu golü kim vermiyor? Anlamıyorum. Yazık oldu. Biz elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Kasımpaşa maçı var, onu kazanıp mücadelemizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel ile Oğuzhan Çakır arasındaki diyalog

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fatih Karagümrük maçı sonrası hakem Oğuzhan Çakır ile gol pozisyonunu konuşan Volkan Demirel, koridorda kırmızı kart gördü. Basın toplantısına çıkmak üzereyken kırmızı karttan haberdar edilen Demirel, basın toplantısına çıkamadı.

