Uşak, Afyonkarahisar ve Ankara bağlantılı bazı devlet yolları, yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, etkili olan yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle bazı önemli güzergâhlarda trafik düzenlemesine gidildiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre Uşak-Afyonkarahisar yolu, Afyonkarahisar-Sandıklı yolu ve Afyonkarahisar-Ankara yolu tır ve çekici araçların geçişine geçici olarak kapatıldı.

Yoğun kar yağışı ulaşımı vurdu! 3 kritik yol tırlara kapatıldı

DİĞER ARAÇLARIN GEÇİŞİNE AÇIK

Kararın, 3 Mayıs saat 23.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilirken, söz konusu yolların diğer araçların geçişine açık olduğu ifade edildi. Yetkililer, sürücülerin olası buzlanma ve görüş mesafesi düşüşüne karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin ve karla mücadele araçlarının bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunduğu kaydedildi.

Sürücülere, özellikle ağır tonajlı araçlarla seyahat edecek olanlara, alternatif güzergâhları değerlendirmeleri ve güncel yol durumunu takip etmeleri yönünde uyarı yapıldı.

