Mayıs ayının ilk günlerinde yurda giriş yapan soğuk hava dalgası kar yağışını da beraberinde getirdi. Antalya'nın yüksek kesimlerinde bir anda etkisini hissettiren kar ve dolu, sürücülere yollarda zor anlar yaşattı.

Yaz turizminin merkezi Antalya'da, bahar aylarının ortasında beklenmedik bir hava olayı yaşandı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar ve dolu yağışı etkili oldu.

HAVA ADETA KIŞA DÖNDÜ

Meteoroloji yetkililerinin gün içerisinde yaptığı yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından öğle saatlerinden itibaren rüzgar etkisini artırdı. Şehir merkezinde sert rüzgar hissedilirken, yüksek rakımlı bölgelerde ise hava koşulları adeta kış mevsimini hatırlattı.

Antalyada kar ve dolu sürprizi! Bir anda bastırdı, görenler şaşkına döndü

YOLLAR BİR ANDA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çubukbeli mevkiinde etkili olan dolu yağışı kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte yollar beyaza bürünürken, sürücüler kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Öte yandan Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, araçların kontrollü şekilde ilerlediği ve bazı bölgelerde yoğunluk oluştuğu dikkat çekti.

