Manisa'nın Demirci ilçesinde kurulan 2. el oto pazarı, soğuk havaya rağmen yoğun ilgi görüyor. Pazarın en ilgi çeken otomobilleri arasında yer alan 1974 model Renault R12, 210 bin TL'ye satıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından kurulan 2. El Oto Pazarı, kısa sürede bölgenin dikkat çeken ticaret noktalarından biri haline geldi. İkinci haftasında dondurucu soğuğa rağmen yoğun katılımın yaşandığı pazara çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş akın etti.

Camiatik Mahallesi’nde kurulan pazara Köprübaşı, Selendi, Gördes, Salihli ve Simav başta olmak üzere birçok yerden katılım sağlandı. Pazarda en çok ilgiyi ise klasik bir otomobil topladı.

Yarım asırlık efsane! Değişensiz, 100 bin km'de… 210 bine alıcı buldu

YARIM ASIRLIK ARACA 210 BİN TL

Salihli'den oto pazarına gelen Serkan Sepetçi, "Demirci'ye araba pazarı açıldı. Geldik gördük, ticaretler gayet güzel. 1974 model değişensiz, 100 bin kilometrede R12 otomobil getirdim pazara" dedi.

1974 model Renault R12 model araç, turkuaz rengi ve orijinalliğiyle ziyaretçilerin gözdesi oldu. Sadece 100 bin kilometrede olduğu belirtilen klasik otomobil, yapılan pazarlıkların ardından 210 bin TL’ye satıldı.

Pazarda yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, ilk iki haftada yaklaşık 60 aracın el değiştirdiği öğrenildi. Bu hareketlilik, ilçe ekonomisine de önemli katkı sağladı.

KATILIM OLDUKÇA YOĞUN

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, vatandaşların talepleri doğrultusunda projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, oto pazarının kısa sürede bölgesel bir ticaret merkezi haline geldiğini ifade etti. Kara, soğuk havaya rağmen artan ilginin projenin başarısını ortaya koyduğunu söyledi.

Oto pazarında araç yoğunluğu olduğunu belirten vatandaşlardan İsa Göllü ise, "Demirci ve bölge ekonomisine katkıda bulunacak bir girişim oldu. Belediye Başkanımız Erkan Kara'ya teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Demircili galerici esnafı Şenol Budak da, "Demirci'miz için bir ilk oldu. Hava soğuk olmasına rağmen insanlarımız geldi. Çevre ilçelerden yoğun bir katılım oldu" dedi.

Pazara araçlarını getiren vatandaşlar, çevre ilçelerin bir noktada buluşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

