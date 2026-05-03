İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın, Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide, Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi takip ettiği ileri sürüldü.

ROMA DERBİDE İZLEDİ

Sarı lacivertlilerin 25 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde'yi transfer listesine alan Roma'nın, derbide oyuncuyu tribünden takip ettiği ortaya çıktı.

PERFORMANSI RAPORLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Roma scout ekibi, Hollandalı futbolcuyu tribünden canlı olarak izledi ve performansına dair detaylı bir rapor hazırladı.

Galatasaray - Fenerbahçe

BU SEZON 45 MAÇTA GÖREV YAPTI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Hollandalı savunmacı, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 18 milyon avro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında son bulacak.

