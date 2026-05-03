İtalya devi, yıldız ismi derbide tribünden izledi
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın, Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide, Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi takip ettiği ileri sürüldü.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir gözlem gerçekleştirdi.
ROMA DERBİDE İZLEDİ
Sarı lacivertlilerin 25 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde'yi transfer listesine alan Roma'nın, derbide oyuncuyu tribünden takip ettiği ortaya çıktı.
PERFORMANSI RAPORLANDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Roma scout ekibi, Hollandalı futbolcuyu tribünden canlı olarak izledi ve performansına dair detaylı bir rapor hazırladı.
BU SEZON 45 MAÇTA GÖREV YAPTI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Hollandalı savunmacı, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 18 milyon avro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında son bulacak.
