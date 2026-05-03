İhlas Haber Ajansı
9 gollü maçın ardından tekme ve yumruklar havada uçuştu
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor karşılaşmasının ardından kavga çıktı.
Kurtalan Stadı'nda oynanan mücadelede gol düellosu yaşandı. Ev sahibi Kurtalanspor, rakibini 5-4 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma, tribünlerde büyük heyecan oluşturdu.
SAHADA KAVGA ÇIKTI
Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise tansiyon bir anda yükseldi. Futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki takım oyuncularının arasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ
Sahada yaşanan gerginliğe teknik heyetler ve güvenlik güçleri müdahale etti. Olaylar daha sonra güçlükle kontrol altına alındı.
