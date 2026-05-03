Siirt'in Kurtalan ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor karşılaşmasının ardından kavga çıktı.

Kurtalan Stadı'nda oynanan mücadelede gol düellosu yaşandı. Ev sahibi Kurtalanspor, rakibini 5-4 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma, tribünlerde büyük heyecan oluşturdu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR İtalya devi, yıldız ismi derbide tribünden izledi

SAHADA KAVGA ÇIKTI

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise tansiyon bir anda yükseldi. Futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki takım oyuncularının arasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

9 gollü maçın ardından tekme ve yumruklar havada uçuştu

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sahada yaşanan gerginliğe teknik heyetler ve güvenlik güçleri müdahale etti. Olaylar daha sonra güçlükle kontrol altına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası