Rusya ile ipleri kopma noktasına getiren Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Moskova’nın baskılarına rağmen Kosova adımıyla Batı’ya yeşil ışık yaktı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, resmi olarak Sırbistan’ın bir parçası kabul ettiği Kosova’nın Başbakanı Albin Kurti’yi Erivan’da ağırladı.

PASAPORT ENGELİ KALKTI

Geçtiğimiz yıl Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından alınan Kosova pasaportlarını tanıma kararı, iki ülke arasındaki buzları eriten ilk adım olmuştu.

Kosova tarafının "tarihi bir adım" olarak nitelendirdiği ilgili gelişme, bugün Başbakanlar düzeyinde bir kabule dönüştü. Erivan, manevrasıyla "tanımadan yakınlaşma" formülünü uygulayarak Batılı müttefiklerine yeşil ışık yakıyor.

Türkiye’nin arabuluculuğunda yeni dönem: Paşinyan’dan Rusya’ya Kosova çalımı: Sudan'dan sonra sıra Erivan'da mı?



TANIMA MESELESİNDE HASSAS TERAZİ: TÜRKİYE DEVREYE GİREBİLİR Mİ?

Paşinyan'ın yeni manevraları, akıllara geçtiğimiz yıl Türkiye’nin arabuluculuğuyla yaşanan Sudan-Kosova yakınlaşmasını getirdi. Hatırlanacağı üzere Nisan 2025’te Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF), Türkiye’nin kolaylaştırıcılığı sayesinde Sudan, Kosova’yı resmen tanıdığını duyurmuştu. Türkiye’nin diplomatik düğümleri çözme konusundaki tecrübesi, Erivan-Priştine hattındaki tıkanıklığın aşılması için de bir emsal teşkil ediyor.

Sudan'ın Kosova'yı resmen tanıdığını açıklayan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, "Bu etkili günü hepimiz için, uluslarımız için ADF'de gerçekleştirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a derin şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

CEVDET YILMAZ’DAN TARİHİ ZİYARETİ

Öte yandan Ermenistan bu yıl Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak kapılarını dünyaya açıyor. Yarın Erivan’da gerçekleşecek zirveye Türkiye’den tarihi bir katılım sağlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zirvede Türkiye’yi temsil etmek üzere başkent Erivan’a gidecek. Söz konusu ziyaret, Türkiye’den Ermenistan’a belirtilen seviyede gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

ERMENİSTAN'IN ÖNÜNDEKİ ENGEL KALKTI MI?

Paşinyan’ın Kosova ile kurduğu yeni diyalog hattının önündeki en büyük engel ise stratejik müttefiki Rusya’nın tutumuydu.

Moskova, Sırbistan’ın toprak bütünlüğünü savunarak Kosova’nın bağımsızlığına şiddetle karşı çıkmaya devam ediyor. Paşinyan yönetimi, bir yandan Batı ile entegrasyonu artırmak için Kosova ile yakınlaşırken, diğer yandan Moskova ve Belgrad ile olan bağlarını tamamen koparmamak için "pasaport tanıma" gibi ara formüllerle yoluna devam etmişti.

Ermenistan’da Haziran 2026’da yapılması planlanan parlamento seçimleri yaklaşırken, Nikol Paşinyan hükümetinin dış politikadaki "eksen kayması" Moskova ile Erivan arasındaki bağları kopma noktasına getirdi.

RUSYA’DAN "ENDİŞELİYİZ" ÇIKIŞI

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan’ın Avrupa Birliği (AB) yanlısı adımlarından duydukları derin endişeyi dile getirmeye devam etti. Overçuk, Ermenistan ile ekonomik ilişkilerin gelecekte "farklı bir şekilde" kurulmak zorunda kalınabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu gerilim, rakamlara da yansımış durumda. Rus haber ajansı TASS’ın verilerine göre, Ermenistan ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla 5,1 milyar dolar geriledi.

Ermenistan’ın Rusya yerine Türkiye ve Batı üzerinden yeni bir güvenlik ve ekonomi mimarisi inşa etme ihtimali, yarınki görüşmelerin en kritik başlığı olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası