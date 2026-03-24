Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Karabağ konusunda geri dönüşü olmayan bir açıklama yaptı. Bölgenin Azerbaycan’a ait olduğunu vurgulayan Simonyan, Ermenilerin kullandığı sözde isimlere savaş açtı. Öte yandan Başbakan Paşinyan, ABD heyetine Karabağ kitabı veren müze müdürünü "provokasyon" gerekçesiyle görevden alarak Bakü ile yeni dönemin şifrelerini verdi.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında Karabağ’ın statüsüne dair tarihi ders niteliğinde bir mesaj paylaştı.

Yıllardır Ermeni diasporası ve milliyetçi çevreler tarafından kullanılan sözde "Artsakh" isimlendirmesine tepki gösteren Simonyan, Karabağ’ın tartışmasız bir şekilde Azerbaycan toprağı olduğunu ilan etti.

Simonyan, farklı isimlendirmelerin doğru olmadığını belirterek, bölgenin Azerbaycan’a ait olduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini öne çıkardı.

PAŞİNYAN’DAN "KİTAP" OPERASYONU: MÜZE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Ermenistan hükümetinin Azerbaycan ile yürüttüğü normalleşme sürecine aykırı hareket edenlere karşı tahammülü kalmadı.

Başbakan Nikol Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Ermenistan ziyareti sırasında diplomatik bir krize yol açan müze müdürünün biletini kesti. Vance’e Karabağ üzerine bir kitap hediye eden müze müdürü, "hükümetin dış politikasına aykırı ve provokatif bir eylem" gerekçesiyle derhal görevden alındı.

