Basın toplantısında konuşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan’ın uzun yıllar dünyaya Moskova merkezli bir bakış açısıyla yaklaştığını savunarak, 2026’da halkın kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında hem Osmanlı İmparatorluğu dönemine hem de Rusya’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, Ermenistan’ın geçmişten bugüne dünyayı Rusya Devlet Duması üyesi Konstantin Zatulin’in bakış açısıyla değerlendirdiğini söyledi:

"1830’lardan 2023’e kadar Ermenistan’daki hepimiz dünyayı Zatulin’in gözünden gördük. 2026’da Ermenistan vatandaşları kendi gözleriyle gördüklerine mi, yoksa Zatulin’in gözlerine mi güveneceklerine karar verecek"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan Osmanlı çıkışı! Rusya'yı suçladı

RUSYA’YA YÖNELİK SUÇLAMA

Paşinyan, Rusya’daki bazı çevrelerin Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile barış yapmasını istemediğini öne sürdü.

"Rusya’da, Ermenistan ile Türkiye ve Azerbaycan arasında barışın kendileri için yararlı olmadığı mantığıyla hareket eden belirli çevreler var. Düşmanlık devam ederse, Ermenistan Rusya’ya daha sıkı sarılmak zorunda kalacak" dedi.

Rusya Devlet Duması üyesi Konstantin Zatulin

"PUTİN FARKLI DÜŞÜNÜYOR"

"Ermenistan’ın Rusya’ya olan bağımlılığını oluşturmak veya güçlendirmek için ülkemiz ile Türkiye ve Azerbaycan arasında sürekli çelişkiler kışkırtılması gerektiği yönündeki anlayışın pek çok kişi tarafından paylaşılmadığını memnuniyetle ifade ediyorum. Meslektaşım Vladimir Putin’in, Mikhail Mişustin’in ve hükümetin birçok temsilcisinin de bu görüşü paylaşmadığından eminim" dedi.

"TÜRKLER ASLA DEĞİŞMEZ"

Paşinyan, Türkiye ile ilişkilere de değindi. Karşılıklı önyargılara dikkat çekti.

"Biz ‘Türkler asla değişmez’ derken, Türkiye’de de Ermeniler hakkında aynı şey söyleniyordu. Biz ‘Azerbaycan’a nasıl güvenebiliriz?’ dediğimizde, onlar da Ermeniler hakkında aynı şeyi söyledi. ‘Tarihten ders almadık’ dediğimizde, ‘Ermenilerle barış istiyorsanız tarihten ders almamışsınız’ diyorlar. KGB ajanları tarafından bizim için şekillendirilen dünya görüşünden kurtulmalıyız. Komşularımızla iyi ilişkiler kurmalıyız" sözünü yineledi

2026 RESTİ: "HEPSİ KOVULACAK"

Paşinyan, 2026 seçimlerine ilişkin net konuştu. "2026’dan sonra siyasete karışan bir oligark ya da eski cumhurbaşkanı görmeyeceksiniz, hepsi kovulacak" dedi.

8 Haziran tarihine işaret eden Paşinyan, "8 Haziran’da, tarihi 374 yılında Kral Pap’ın öldürülmesiyle kesintiye uğrayan tarihiyle yeniden birleşecek bir Ermenistan’da uyanacağız. Ermeni halkı tarihlerine geri dönecek" ifadelerini kullandı.

SİYONİST GAZETECİ PAŞİNYAN'I ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU: "OSMANLI'YI SAVUNUYORSUN"

Çifte vatandaş Yahudilerden biri olan Siyonist gazeteci Dean Shmuel Elmas da Paşinyan’ın açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci şunları söyledi:

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilerin mücadelesine değinerek Rusya’yı suçluyor. Osmanlı'yı savunuyor"

