AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal arasında Meclis'te kısa bir gerginlik yaşandı. Çankırı, Meclis kürsüsünden geçtiğimiz hafta kavgaya karışan ve burnu kanayan Tanal'a "Mahmut Bey siz herhalde acınızı unuttunuz. Haddinizi bilin" dedi.

Geçtiğimiz hafta Meclis'te istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni öncesi ortalık adeta savaş alanına dönmüştü.

Vekiller arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuşmuştu. Kavganın başrolünde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yer almıştı.

Ceyda Bölünmez Çankırı'dan Mahmut Tanal'a gönderme! 'Acınızı unuttunuz'

Olayın ardından paylaşılan fotoğraflarda Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı görülmüştü.

AK PARTİLİ ÇANKIRI'DAN TANAL'A GÖNDERME

Meclis'te yaşanan gerilim, vekillerin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mahmut Tanal arasında Meclis'te konuyla ilgili kısa bir tartışma yaşandı. Çankırı kürsüde konuştuğu sırada Mahmut Tanal'ın kendisine söylediği sözlerin ardından "Siz herhalde acınızı unuttunuz" diyerek geçen hafta yaşanan kavgaya atıfta bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı

Çankırı konuşmasında şunları söyledi:

"HADDİNİZİ BİLİN"

"Mahmut Bey, siz herhalde acınızı unuttunuz. Haddinizi bilin!

"İZMİR SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

İzmir'in yakasından düşmeyen bu hizmet fukaralığını her kürsüde, her sokakta, her meydanda yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Son söz olarak şunu söylüyorum: İzmir sahipsiz değildir."

Haberle İlgili Daha Fazlası