Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ticaretle uğraşan Ferdi Tığ, 2012 model otomobili için nakit para yerine altınla ödeme kabul edeceğini duyurdu. Son dönemde altının yatırımcılar arasındaki popülaritesini ve nakit satışlardaki pazarlık sürecinin zorluğunu gerekçe gösteren Tığ, aracı için 50 gram altın değer biçti. Aracına son derece güvendiğini ve her türlü "hileli durum" için geri alım garantisi verdiğini belirten esnafın sosyal medyadaki ilanı büyük ilgi gördü.

