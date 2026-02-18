Duygu Nebioğlu’nun babası Metin Akpınar’a açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme oyuncu Metin Akpınar’ı 6 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Karar sonrası konuşan Nebioğlu “Adalet yerini buldu, gerçek ortaya çıktı. Çok adil bir karar oldu” dedi.

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar hakkında "babalığı benimsememe" ve "babalık görevlerini yerine getirmeme" gerekçesiyle açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında karar çıktı.

6 MİLYON TAZMİNAT ÖDEYECEK

Antalya Akseki’de görülen davada mahkeme Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’na 6 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Davanın itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

"ÇOK ADİL BİR KARAR"

TGRT Haber ekranlarında canlı yayında dava sonrasında açıklamalarda bulunan Duygu Nebioğlu, “Kendimi çok özgür hissediyorum. Adalet yerini buldu, gerçek ortaya çıktı. Çok adil bir karar oldu” dedi.

"ANNEME HAKKINI TESLİM ETTİM"

Onurunu kırdıkları için dava açtığını belirten Duygu Nebioğlu, şöyle konuştu:

Biz kız kardeşimle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu’na terk edildiğimizi kanıtlamış olduk. Ben anneme atılan iftiraların yalan olduğunu, gerçeklik payının olmadığını ispatlamış oldum. Anneme hakkını teslim ettim, çok adil bir karar oldu çok teşekkür ederim. Çok sevinçliyim. Beni duygusal olarak zarara uğrattı. Ben yapmış olduğum açıklamadan dolayı kendimi çok kötü hissettim. Doğru bir açıklama değildi. Bunu kanıtladığım için tüm algıları unutturduğumu hissediyorum.

Duygu Nebioğlu’nun avukatı Ferihan Polat ise “Yıllardır mücadele veriyoruz. Türkiye’de nadir davalardan biri. Çok fazla tanık dinlendi, çok fazla delil sunuldu. Mücadelemizi kazandık. Emsal bir karar alındı” diye konuştu.

35 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yeşilçam filmleri ile hafızalara kazınan oyuncu Metin Akpınar’ın 35 yıl sonra eski kız arkadaşı Suphiye Orancı ile olan ilişkisinden Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimlerinde ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, önce sosyal medyadan ardından katıldığı televizyon programlarından Metin Akpınar’a seslenmişti.

“HEPSİ PİŞMAN OLACAK”

Nebioğlu, Müge Anlı'nın programına katılmış dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Program sonrası konuşan Nebioğlu, şunları söylemişti:

Adalet elbet yerini bulacak. Müge Anlı’ya ben bilerek çıktım. Kimin kalesine girdiğimi gayet iyi biliyordum. Anneme iftira atmalar sadece kendi sonlarını daha ağır ve acı dolu bitmesine sebep olacak. O kadının programına çıktığım için pişman değilim. Ama arka tarafta dönen dolaplar için o arka tarafın hepsi pişman ve pişmaniye olacaktır.

"İKİZİM OLDUĞUNU DA ÖĞRENDİM”

Nebioğlu, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

Gözlerimi Çocuk Esirgeme Kurumu'nda açtım. 6 yıl boyunca kimsesiz çocuklarla birlikte yaşadım. O yıllar çok ağırdı. Karanlık odalar, açlık, sefalet. 1988'li yılların şartları çok zordu. 6 yaşındayken Antalya'da fizik öğretmeni Özdemir Nebioğlu ve eşi Emine Nebioğlu beni evlat edindi. İkiz kardeşim olduğunu da orada öğrendim. Yetkililer ‘İkizleri ayıramayız' deyince kardeşimle ayrılmadık. O benim ilk kök bağım oldu.

10 MİLYONLUK DAVA AÇMIŞTI

Duygu Nebioğlu ve ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı babalarının Metin Akpınar olduğunu DNA testi ile kanıtlamıştı. Nebioğlu daha sonra Metin Akpınar’a 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar hakkında "babalığı benimsememe" ve "babalık görevlerini yerine getirmeme" gerekçesiyle açtığı 10 milyon liralık tazminat davası karşı tarafın sosyal ve ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için ertelenmişti.

