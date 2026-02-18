Bursa TOKİ çekilişi ne zaman, kura çekimi saat kaçta ve nerede yapılacak sorularının cevapları araştırılırken detaylar TOKİ tarafından duyuruldu! Bursa TOKİ kurası için beklenen gün geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bursa genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamındaki konutlar için kura işlemi bu hafta gerçekleşecek.

Binlerce başvuru sahibinin merakla takip ettiği çekilişte hak sahipleri canlı yayında belirlenirken, kura sonrası asil ve yedek listeler TOKİ’nin resmi sorgulama ekranından kontrol edilebilecek. Peki, Bursa TOKİ çekilişi ne zaman, kura çekimi saat kaçta ve nerede yapılacak?

BURSA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bursa’da TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projeleri için kura çekimi 21 Şubat 2026 Salı günü noter gözetiminde gerçekleştirilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, kura sonrası hak sahipliği durumlarını TOKİ’nin resmi sonuç ekranı üzerinden kontrol edebilecek.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

Bursa TOKİ kura çekimi 21 Şubat 2026 Salı günü saat 13.00’te başlayacak. Çekiliş Bursa’daki Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu’nda canlı yayında yapılacak.

BURSA TOKİ KURASI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Bursa TOKİ kura çekilişini canlı izlemek isteyenler TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayına ulaşabilecek. Çekiliş YouTube TOKİ Kurumsal hesabından canlı yayınla ekranlara gelecek.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLÇELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 BURSA MERKEZ BURSA MERKEZ (KARACABEY, GÜRSU, KESTEL, NİLÜFER) 7550/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 7.550 EMLAK KATILIM BANKASI 21.02.2026 13:00 Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu 2 BURSA BÜYÜKORHAN BURSA BÜYÜKORHAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 21.02.2026 13:00 Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu 3 BURSA GEMLİK BURSA GEMLİK 3000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.000 HALK BANKASI 21.02.2026 13:00 Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu 4 BURSA HARMANCIK BURSA HARMANCIK 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 21.02.2026 13:00 Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu 5 BURSA İNEGÖL BURSA İNEGÖL 4000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.000 EMLAK KATILIM BANKASI 21.02.2026 13:00 Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu 6 BURSA İZNİK BURSA İZNİK 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 HALK BANKASI 21.02.2026 13:00 Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu 7 BURSA KELES BURSA KELES 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 21.02.2026 13:00 Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu 8 BURSA MUDANYA BURSA MUDANYA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI 21.02.2026 13:00 Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu 9 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI 21.02.2026 13:00 Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu 10 BURSA ORHANELİ BURSA ORHANELİ 175/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 175 HALK BANKASI 21.02.2026 13:00 Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu 11 BURSA ORHANGAZİ BURSA ORHANGAZİ 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 HALK BANKASI 21.02.2026 13:00 Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu 12 BURSA YENİŞEHİR BURSA YENİŞEHİR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 21.02.2026 13:00 Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu

