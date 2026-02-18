18 Şubat 2026 tarihinde yapılan Kırklareli TOKİ kura çekimi Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00'de başladı. Kura kapsamında Merkez ilçedeki iki proje ile birlikte Babaeski, Demirköy, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerindeki projeler için hak sahipleri belirlenmeye başladı. İşte, Kırklareli TOKİ kura sonuçları ve asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

Kırklareli TOKİ kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Kırklareli Merkez’de 640 konutluk sosyal konut projesi için kura çekilirken, Merkez İnece projesi kapsamında 60 konut için de çekiliş yapıldı. Babaeski ilçesinde 150 konutluk proje ile birlikte Büyükmandıra’da 60 konutluk proje kura listesinde yer aldı. İşte, 18 Şubat TOKİ Kırklareli asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

Kırklareli TOKİ kura sonuçları! 18 Şubat TOKİ Kırklareli asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı

KIRKLARELİ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA VE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kırklareli’de TOKİ’nin sosyal konut projeleri için düzenlenen kura çekimi 18 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de noter gözetiminde başladı.

Kura işleminin ardından başvuru yapan vatandaşlar, hak sahipliği durumlarını TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuçları sayfası üzerinden kontrol edebilecek.

Kırklareli kura çekimi aynı zamanda TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayınlandığı için çekilişi izlemek isteyenler TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden yayına ulaşabiliyor.

KIRKLARELİ TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Kırklareli’de konut sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek adayların isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanıyor. Başvuru sahipleri TOKİ kura sonuçları bölümünde Kırklareli ilini seçerek ilgili ilçe ve proje üzerinden arama yapabiliyor ve asil mi yedek mi olduklarını öğrenebiliyor.

Noter sürecinin sona ermesinin ardından sonuçlar e-Devlet sistemine de aktarılıyor. Vatandaşlar e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden hak sahipliği durumunu görüntüleyebiliyor.

Kırklareli TOKİ kura sonuçları! 18 Şubat TOKİ Kırklareli asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı

KIRKLARELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ MERKEZ 640/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 640 HALK BANKASI 18.02.2026 11:00 Atatürk Spor Salonu 2 KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ MERKEZ İNECE 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60 ZİRAAT BANKASI 18.02.2026 11:00 Atatürk Spor Salonu 3 KIRKLARELİ BABAESKİ KIRKLARELİ BABAESKİ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 18.02.2026 11:00 Atatürk Spor Salonu 4 KIRKLARELİ BABAESKİ KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60 ZİRAAT BANKASI 18.02.2026 11:00 Atatürk Spor Salonu 5 KIRKLARELİ DEMİRKÖY KIRKLARELİ DEMİRKÖY 85/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 85 ZİRAAT BANKASI 18.02.2026 11:00 Atatürk Spor Salonu 6 KIRKLARELİ KOFÇAZ KIRKLARELİ KOFÇAZ 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60 ZİRAAT BANKASI Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur. 7 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 600 ZİRAAT BANKASI 18.02.2026 11:00 Atatürk Spor Salonu 8 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 18.02.2026 11:00 Atatürk Spor Salonu 9 KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 18.02.2026 11:00 Atatürk Spor Salonu 10 KIRKLARELİ PINARHİSAR KIRKLARELİ PINARHİSAR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 18.02.2026 11:00 Atatürk Spor Salonu 11 KIRKLARELİ VİZE KIRKLARELİ VİZE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 18.02.2026 11:00 Atatürk Spor Salonu

