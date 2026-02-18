SPOR SERVİSİ
Süper Lig kulübü duyurdu: Takım kaptanlığı sona erdi, kadro dışı bırakıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Guilherme Sitya hakkında dikkat çeken bir karara imza attı. Takım kaptanlığı alınan Brezilyalı oyuncu, kadro dışı bırakıldı. Kaptanlık görevine Adil Demirbağ, ikinci kaptanlığa ise Deniz Türüç getirildi.
Tümosan Konyaspor, Corendon Alanyaspor'a mağlup olmasının ardından Guilherme'yi kadro dışı bırakıp, kaptanlık görevine son verdi.
- Yeşil-beyazlılarda takım kaptanlığına Adil Demirbağ getirildi.
- İkinci kaptan Deniz Türüç oldu.
Süper Lig'de son olarak Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup ola Tümosan Konyaspor'da Guilherme Sitya kadro dışı bırakıldı. Yeşil-beyazlı kulüp, 35 yaşındaki Brezilyalı sol bekin kaptanlığının da sona erdiğini duyurdu.
YENİ KAPTANLAR BELLİ OLDU
Guilherme'nin yerine takım kaptanlığa Adil Demirbağ getirilirken, ikinci kaptan ise Deniz Türüç oldu.
Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince; birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir.
