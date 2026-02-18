Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Guilherme Sitya hakkında dikkat çeken bir karara imza attı. Takım kaptanlığı alınan Brezilyalı oyuncu, kadro dışı bırakıldı. Kaptanlık görevine Adil Demirbağ, ikinci kaptanlığa ise Deniz Türüç getirildi.

Süper Lig'de son olarak Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup ola Tümosan Konyaspor'da Guilherme Sitya kadro dışı bırakıldı. Yeşil-beyazlı kulüp, 35 yaşındaki Brezilyalı sol bekin kaptanlığının da sona erdiğini duyurdu.

Guilherme Sitya

YENİ KAPTANLAR BELLİ OLDU

Guilherme'nin yerine takım kaptanlığa Adil Demirbağ getirilirken, ikinci kaptan ise Deniz Türüç oldu.

Adil Demirbağ

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince; birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir.

