Çağda Atan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran İlhan Palut, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, teknik direktör İlhan Palut için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlediklerini belirtti.

İhan Palut - Ömer Atiker

"SON DÜDÜĞE KADAR VAZGEÇMEYEN BİR OYUN ORTAYA KOYACAK"

Törende kulüp başkanı Ömer Atiker ile yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğunu aktaran Yönet, "TÜMOSAN Konyasporumuz, teknik direktörlük görevi için Sayın İlhan Palut ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. İlhan Palut hocamızın, Konya'nın futbol tutkusunu, büyük Konyaspor taraftarının coşkusuyla birleştirerek, takımımızla birlikte sahada son düdüğe kadar mücadele eden, vazgeçmeyen ve karakterli bir oyun ortaya koyacağına dair inancımız tamdır. Sayın İlhan Palut ve teknik ekibine hoş geldiniz diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

2021-2023 yılları arasında Konyaspor'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik direktör, 80 maçta 37 galibiyet, 24 beraberlik ve 19 mağlubiyet almıştı.

