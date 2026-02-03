İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao'nun eşi Semiramis Ndao, kızlarının ilk yaş gününe babasız girmesinin büyük üzüntüye sebep olduğunu belirterek, "Alassane çok üzgün ama en yakın zamanda geleceğine inanıyor. Bu sürecin bir an önce sona ermesini istiyoruz" dedi.

Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alassane Ndao, 9 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen futbolcunun eşi Semiramis Ndao, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Kızlarının birinci yaş gününde babasının yanında olamamasının ailede derin bir üzüntü oluşturduğunu belirten Semiramis Ndao, "Bu süreçte gerçekten çok zorlandık. Bugün kızımın birinci yaş günü. Kızımızla birlikte vakit geçirmesi gereken bir dönemde yanımızda olmaması çok üzücü. İlk doğum gününde kızının yanında olamadı. Bunun burukluğunu yaşıyoruz. Alassane çok üzgün ama en yakın zamanda bize geleceğine inanıyor" ifadelerini kullandı.

Semiramis Ndao

"MALTEPE CEZAEVİ'NDE"

Eşinin Türk vatandaşı olmadığı için farklı bir cezaevine sevk edildiğini dile getiren Ndao, "Diğer futbolcular Silivri'ye, Alassane ise Maltepe Cezaevi'ne götürüldü. Orada 10 yıl, 30 yıl ceza almış kişilerle birlikte, kötü şartlar altında kalıyor. Can güvenliği açısından kaygılarımız var" cümlelerine yer verdi.

"60 KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYOR"

Eşinin bir sporcu olduğunu ve cezaevi şartlarının sporcu yaşamına uygun olmadığını vurgulayan Semiramis Ndao, "Uyku düzeni, yemek düzeni, antrenman programı bir sporcu için çok önemli. Kendi imkanlarıyla bir şekilde antrenman yapmaya çalışıyor ama ne kadar verimli olabilir, bu tartışılır. 60 kişilik bir koğuşta kalıyor ve hepsi sigara içiyor. Hayatında hiç sigara kullanmamış biri olarak bundan çok rahatsız" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR TFF resmen açıkladı: Bahis cezası alan 35 futbolcu için karar

"HER HAFTA ZİYARETE GİDİYORUM"

Yaşadıkları sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı olduğunu sözlerine ekleyen Ndao, "Konya'daydık, Antalya'ya dönmeye karar verdik. Konya'da zaten 12 ay ceza almıştı, orada işimiz kalmamıştı. Antalyalıyım, buraya gelirken düzenlenen operasyonla eşimi aldılar. İki gün neye uğradığımı şaşırdım. Antalya'ya geldim ve her hafta Maltepe Cezaevi'ne ziyarete gidiyorum. Kızımı burada bırakmak zorunda kalıyorum. Günübirlik gidip gelmek aşırı yorucu oluyor" açıklamasını yaptı.

Alassane Ndao

"KARİYERİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Eşinin cezaevinde olmasına rağmen futbol kariyerini düşünmeye devam ettiğini dile getiren Semiramis Ndao, "Bana ‘Çok sıkıldım, bir an önce çıkmam lazım, antrenman yapmam lazım' diyor. Orada bile kendi kariyerini düşünüyor. Maçları takip ediyor" sözlerini sarf etti.

"SENEGAL'DE KAMPANYA BAŞLATILDI"

Eşinin ailesinin Senegal'de yaşadığını ve süreci endişeyle takip ettiğini söyleyen Semiramis Ndao, "Ailesi Senegal'de, buradaki hukuki süreci merakla izliyorlar. Avukatımız ve menajeriyle birlikte haber gönderiyoruz, orada da Alassane'nin özgür bırakılması için bir kampanya başlatıldı. Önümüzü görebilmek, geleceğimizi planlayabilmek için bu sürecin bir an önce son bulmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası