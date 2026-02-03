İran’ın başkenti Tahran’ın batısında yer alan Cennetabad bölgesindeki pazarda geniş çaplı bir yangın çıktı.

İran’da korku dolu anlar! Pazar yerinde büyük yangın çıktı

Yangın, Niyayesh–Cennetabad kavşağı yakınında bulunan yerel pazarda meydana geldi.

Yangının bildirilmesinin ardından Tahran İtfaiyesi alarma geçti. Beş ayrı itfaiye istasyonundan ekipler, çok sayıda araç, tanker ve oksijen tüpleriyle birlikte olay yerine sevk edildi.

2 BİN METREKARELİK ALANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Melki, yangının çıktığı alanın yaklaşık 2 bin metrekarelik bir depo olduğunu söyledi. Depo içinde çok sayıda stant ve farklı amaçlarla kullanılan alanların bulunduğu aktarıldı.

EKİPLER SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için önlemler alındı.

Yetkililer, şu ana kadar can kaybına dair herhangi bir bilginin bulunmadığını aktardı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

