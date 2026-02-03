Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenecek olan 5G ve yapay zeka temalı yarışma için başvuru süreci resmen başladı. Turkcell’in yürütücülüğünü üstlendiği “5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması” için başvuru detayları da duyuruldu.

TEKNOFEST 2026 kapsamında yapılan 5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması trafikte güvenliği artıracak fikirler üretmek amacıyla yapılacak. Araçlar, yollar ve sürücülerle ilgili veriler değerlendirilerek muhtemel kazaların önüne geçecek çözümlerin bulunması hedefleniyor. Peki, TEKNOFEST 2026 5G ve yapay zeka yarışması başvurusu nereden, nasıl yapılır?

TEKNOFEST 2026 5G ve yapay zeka yarışması başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvurular başladı!

TEKNOFEST 2026 5G VE YAPAY ZEKA YARIŞMASI BAŞVURU NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenecek 5G ve Yapay Zeka Yarışması için başvurular bugün (3 Şubat 2026) başladı. Başvuru için son gün ise 20 Şubat 2026 olarak belirlendi.

TEKNOFEST 2026 5G ve yapay zeka yarışması başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvurular başladı!

TEKNOFEST 2026 5G VE YAPAY ZEKA YARIŞMASI BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

5G ve Yapay Zeka Yarışması başvuruları önceki yıllarda olduğu gibi TEKNOFEST’in resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınacak. Adaylar KYS sistemi üzerinden hesap oluşturarak veya mevcut profillerini güncelleyerek yarışma sayfası üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor.

TEKNOFEST 2026 5G VE YAPAY ZEKA YARIŞMASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

TEKNOFEST 2026 5G ve yapay zeka yarışması başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvurular başladı!

KİMLER KATILABİLİR?

Yarışmaya Türkiye’den ve yurt dışından lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler katılabiliyor. Katılımcı öğrenciler en az 2, en fazla 5'er kişilik takımlar halinde başvuru yapabilecekler. Yarışmaya dair tüm detaylar ise TEKNOFEST 2026 ''Yarışmalar'' ekranı üzerinden duyuruldu.

TEKNOFEST 2026 5G ve yapay zeka yarışması başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvurular başladı!

5G VE YAPAY ZEKA İLE AKILLI YOL GÜVENLİĞİ YARIŞMASI 2026 ÖDÜLLERİ

Derece Ödül Birinci 175.000 ₺ İkinci 150.000 ₺ Üçüncü 125.000 ₺





İLGİLİ HABERLER HABERLER TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması için başvuru nasıl yapılır?

Haberle İlgili Daha Fazlası