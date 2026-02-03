TEKNOFEST 2026 kapsamında HAVELSAN yürütücülüğünde düzenlenen Sürü İHA Yarışması için başvurular devam ediyor. Yarışmada birincilik ödülü 300 bin TL, ikincilik ödülü 250 bin TL, üçüncülük ödülü ise 200 bin TL olarak belirlendi. Peki, TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması için başvuru nasıl yapılır?

Yazılım, algoritma ve otonom sistem geliştirme yetkinliklerini artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması, genç mühendis adaylarını geleceğin hava sistemlerini tasarlamaya davet ediyor.

Yarışma kapsamında takımlar, en az 3 insansız hava aracından oluşan bir sürüyü tamamen otonom ve yarı otonom görev senaryoları altında başarıyla yönetmekle yükümlü olacak. Yarışmada her bir İHA'nın merkezi bir komuta bağlı kalmadan, kendi algılamaları ve sürü içi etkileşimleri doğrultusunda karar verebilme yeteneği öne çıkıyor.

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması için başvuru nasıl yapılır?



SÜRÜ İHA YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'na 20 Şubat'a kadar başvurulabilecek. KYS üzerinden TEKNOFEST yarışmalarından herhangi birine başvurmak için ilk olarak bir profile sahip olmanız gerekmektedir. KYS’de bir profile sahipseniz www.t3kys.com linki ile giriş ekranına ulaşabilirsiniz.

SİHA YARIŞMASINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor. Lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerine açık olan yarışmada takımlar en az 3, en fazla 10 kişiden oluşuyor. Disiplinler arası ekiplerin bir araya gelerek geliştireceği projeler, otonom sistemler alanında yenilikçi yaklaşımların önünü açmayı hedefliyor.

