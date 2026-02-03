Anadolu Ajansı • Ayvacık
Çanakkale'de denizin ortasında 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında denizin ortasında Afganistan uyruklu 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
"KB-119" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
