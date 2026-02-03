Denizli'de yan kapakları olmadan ve güvenlik önlemi alınmadan traverten taşıdığı görülen kamyon sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve yetkisiz taşıma yapmak gerekçesiyle toplam 25 bin 179 TL idari para cezası uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kamyonun yan kapakları olmadan ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan ağır traverten bloklarını taşıdığı görüntüler üzerine harekete geçti.

Görüntüler sonrası Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, yapılan çalışmalar sonucunda ilgili araç tespit edilerek sürücüsüne işlem uygulandı. Kamyona, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-D maddesi kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve 65/1-H maddesi kapsamında yükü karayoluna değecek, düşecek veya dökülecek şekilde yüklemek suçlarından ceza kesildi.

Ayrıca aracın 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26/1-A-2 maddesine göre yetki belgesi almadan faaliyette bulunmak suçunu da işlediği belirlendi. Sürücüye tüm suçlar toplamında 25 bin 179 TL idari para cezası verildiği açıklandı.

